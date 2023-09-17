Конец серии. "Интер Майами" с Кривцовым и без Месси потерпел первое за два месяца поражение

MLS, Восточная конференция

"Атланта Юнайтед" – "Интер Майами" – 5:2

Голы: Муюмба, 36, Миллер, 41 (автогол), Леннон, 44, Якумакис, 76, Вольфф, 89 – Кампана, 25, 53 (пенальти)

Флоридцы повели в счете в середине первого тайма. Это Кампана классно разобрался с обороной и кипером на добивании. Однако джорджийцы ответили тремя голами еще до перерыва.

Сначала Муюмба головой на ближней штанге замкнул навес Леннона. Далее Миллер прервал в свои ворота прострел от лицевой линии. А перед перерывом сам Леннон получил передачу в штрафной и мощным ударом заставил капитулировать вратаря.

На старте второй половины "Интер Майами" попытался вернуться в игру, когда Кампана реализовал одиннадцатиметровый. Впрочем, "Атланта" голами Якумакиса и Вольффа на предпоследней минуте основного времени устроили "цаплям" разгром.

Флоридцы провели матч без Месси. Аргентинец получил отпуск после выступлений в национальной команде. Немного отдохнул и Кривцов, который вышел на замену аж на 83-й минуте. "Интер Майами" проиграл впервые с 16 июля, когда Месси еще не выступал за флоридцев.