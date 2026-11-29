Документ, представленный министром иммиграции и интеграции Мортеном Бедсковом, успешно прошел третье чтение и был окончательно утвержден 26 ноября 2026 года.

Закон ограничивает возможность получения вида на жительство по специальной процедуре для тех граждан, которые прибыли из менее пострадавших от войны регионов Украины.

Кроме территориальных ограничений новые правила приравнивают украинских беженцев в правах и обязанностях к другим категориям иностранцев.

В частности, на перемещенных лиц распространяется стандартная трудовая обязанность, предусматривающая вовлеченность в работу или соответствующие меры занятости объемом до 37 часов в неделю.

В то же время, власть отменяет специальные образовательные условия, лишая украинцев возможности учиться на украинском или английском языках, а также пользоваться льготными форматами дистанционного образования.

Реализация новых норм будет происходить в два этапа - первая часть ограничений вступит в силу уже с 1 декабря 2026 года, а остальные положения закона начнут действовать с 1 января 2027 года.