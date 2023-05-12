Конец пандемии COVID-19? Когда в Украине отменят карантин и что будет с вакцинацией

Коронавирус больше не несет угрозы?

5 мая 2023 председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о завершении действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, которая была объявлена из-за коронавирусной болезни в марте 2020 года.

Многие восприняли решение ВОЗ как завершение пандемии, однако это ложная интерпретация. Снизился только уровень угрозы для общественного здоровья, но глобальная угроза остается.

Решение ВОЗ не означает, что пандемии коронавируса больше нет, отметил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

"COVID-19 остается с нами, учитывая, что вирус мутирует, то как он будет мутировать в сторону усиления или ослабления, сказать мы не можем", – подчеркнул эксперт.

Отмене режима чрезвычайной ситуации международного уровня способствовало то, что количество тяжелых форм заболевания и госпитализаций снизилось, как и показатели смертности. К тому же многие люди в мире уже имеют иммунитет к возбудителю болезни, говорит доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко.

Указанные факторы позволяют несколько ослабить ограничительные меры, но это не означает, что вирус перестал существовать и распространяться. "Поэтому нужно осуществлять постоянный мониторинг того, как себя ведет SARS-CoV-2. Все страны будут продолжать это, в том числе и Украина", – считает Татьяна Чумаченко.

Когда в Украине отменят карантин

Согласно решению Кабмина от 25 апреля, режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса и карантин в Украине был в очередной раз продлен еще на два месяца - до 30 июня 2023 года.

При этом глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко на днях сделал заявление, что Минздрав сейчас рассматривает возможность отмены карантинных ограничений. По его словам, власти уже начали пересматривать постановление Кабмина, согласно которому в Украине действует карантин. И в скором времени начнется подготовка к отмене этого постановления, поскольку оно влечет не только противоэпидемические ограничения, но и действия, связанные с субъектами хозяйствования во время карантина.

Карантин в Украине действует с марта 2020 года (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Относительно сроков Ляшко отметил, что мгновенно это сделать нельзя из-за экономических факторов.

"Мы оценим состояние готовности отмены всех карантинных ограничений. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого числа", – сказал министр.

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в разговоре с РБК-Украина высказал мнение, что заявление министра здравоохранения о возможном завершении карантина справедливо с учетом статистики и данных по коронавирусу в Украине, а также после решения ВОЗ.

В то же время депутат подчеркнул, что если в Украине в будущем будет вспышка какой-либо инфекции, то карантин будет установлен по этой инфекции, даже если Всемирная организация здравоохранения не будет объявлять пандемию.

Какая сейчас ситуация с СOVID-19 в Украине

С начала пандемии в Украине было зарегистрировано более 5,5 млн случаев коронавируса, 112 тысяч человек умерли от осложнений болезни.

В настоящее время в стране наблюдается снижение заболеваемости. По данным еженедельного дайджеста Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, количество инфицированных уменьшилось на 25% (6 612 случаев против 8 898 на прошлой неделе).

Снижается показатель госпитализаций и летальных исходов. Так, с 28 апреля по 4 мая от коронавируса в Украине умер 61 человек, тогда как на прошлой неделе было зарегистрировано 82 смерти. А если сравнивать ситуацию с концом марта 2023 года, количество летальных исходов сократилось более чем вдвое.

Как отметил Федор Лапий, это сезонный и прогнозируемый спад заболеваемости. За три полноценных сезона пандемии наблюдается достаточно четкая сезонность. Подъемы заболеваемости наблюдаются осенью и в конце зимы – начале весны. Вопрос только в количестве инфицированных и умерших. По сравнению с прошлым и позапрошлым годами, эти показатели меньше.

Относительно прогноза на ближайшие месяцы эксперт рассказал, что летом будут так называемые "ковидные каникулы", когда заболеваемость будет спадать, как это было и в 2020-2022 годах, а осенью количество инфицированных вновь вырастет.

"Насколько это будет опасный подъем заболеваемости, сколько жизней он унесет, появится ли более агрессивный вирус? Пока этого сказать никак нельзя", – подчеркнул Федор Лапий.

Вакцинация и группы риска

Несмотря на снятие ВОЗ статуса чрезвычайной ситуации в мире, необходимость вакцинации от COVID-19 не исчезнет.

Учитывая статистику, в Украине вопрос иммунизации остается проблемным, ведь базовый курс прививок с начала кампании прошел около 37% населения. По данным ЦОЗ на 9 мая 2023, две дозы вакцины получили 15 488 233 человека.

При этом через 5 месяцев после первичного курса всем совершеннолетним в Украине рекомендовано сделать первую бустерную прививку (сейчас ее сделали 3,192 млн), а через 4 месяца после первой бустерной прививки необходимо сделать вторую бустерную прививку (сделало 321 тыс. человек).

По словам Федора Лапия, сейчас насчитывается около 12 млн человек, которые уже должны были получить первую бустерную прививку, но пока не сделали этого.

К тому же среди украинцев, прошедших курс вакцинации, подавляющее большинство составляет молодежь или люди среднего возраста, сознательно подходящие к своему здоровью, но это далеко не люди из группы риска.

Вакцинация остается единственной надежной защитой от развития осложнений от COVID-19 (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

За три года пандемии группа риска остается неизменной – лица старше 60 лет. Именно на эту категорию приходится самое большое количество смертей от коронавируса. Например, среди летальных исходов в Украине на прошлой неделе 88,5% – лица от 60 лет.

Эксперт подчеркивает, что именно группа населения старшего возраста и люди с тяжелыми заболеваниями нуждаются в приоритетной вакцинации, ведь это единственный известный эффективный способ защиты от тяжелого болезни и осложнений.

Доктор медицинских наук Татьяна Чумаченко советует привиться от COVID-19 в преддверии осеннего сезона, когда прогнозируется очередная волна заболеваемости. Возобновить защиту бустерной прививкой или завершить базовый курс следует примерно за месяц до начала осени, в зависимости от даты последней вакцинации.

Внесут ли вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Циркулирующий сейчас вариант "Омикрон" имеет меньшую летальность, чем его предшественники, а симптомы заболевания похожи на грипп. Эпидемиологи, изучающие SARS-CoV-2, предполагают, что в будущем заболевание станет сезонным, и подобно ситуации с гриппом, иммунизация от коронавируса может быть ежегодной.

Однако внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не рассматривается ни на международном уровне, ни в Украине, рассказал Федор Лапий и отметил, что в этом вопросе могла возникнуть путаница, ведь вакцинацию включили в календарь прививок в США. Однако это связано только с изменением источников финансирования программы иммунизации в стране.

"В Украине на сегодняшний день есть программа по иммунопрофилактике, утвержденная правительством, где есть календарь прививок. И пока у нас нет движений для того, чтобы изменить источники финансирования или поступления вакцины против COVID-19, поэтому мы не вносим ее в календарь, и не делаем ее обязательной. При этом вакцина в стране доступна без ограничений", – сказал эксперт.

Вакцинацию от коронавируса пока не планируют включать в календарь прививок (фото: Getty Images)

Как объяснила Татьяна Чумаченко, когда какая-то вакцина вносится в календарь прививок, рассчитывается много факторов, в том числе и денежные средства.

Речь идет именно о первом разделе календаря, в котором прививки обязательны и их делают бесплатно для человека (корь, краснуха, дифтерия и т.п.). При этом грипп в Украине в календаре прививок – в разделе рекомендованных, то есть государство не оплачивает вакцинацию от гриппа.

"Что касается коронавируса, то он все еще быстро мутирует, не исключено появление нового агрессивного штамма, вакцины совершенствуются. К тому же, хватит ли средств у страны в условиях войны, чтобы обеспечить прививки? Поэтому пока на повестке дня не стоит вопрос о внесении прививок от COVID-19 в первый раздел календаря прививок", – заявила Чумаченко.

В то же время эпидемиолог подчеркнула, что сейчас в Украине имеется достаточное количество доз бесплатных вакцин против коронавируса для продолжения кампании по иммунизации населения.

Война и коронавирус

Полномасштабное вторжение РФ сместило фокус внимания общества с пандемии коронавируса на войну, однако украинцы не перестали болеть.

Постоянные обстрелы, оккупация, разрушение больниц, отсутствие кислорода для больных усугубляли ситуацию, поскольку врачи не имели возможности оказывать соответствующую медицинскую помощь. В комментарии изданию Федор Лапий высказал мнение, что это еще одно преступление россиян, по которому следует предъявить обвинение.

Скриншот еженедельного отчета ЦОЗ Минздрава Украины на 29 декабря 2022

Как объяснил эксперт, хотя с начала войны ежедневную статистику заболеваемости перестали публиковать, динамика заболеваемости по неделям велась и есть в доступе на портале ЦОЗ.

Так, в марте 2022 года фиксировалось более 30 тысяч новых случаев в неделю и до 500 смертей от COVID-19, что значительно больше аналогичного периода марта этого года (15 тыс. случаев инфицирования и до 150 летальных исходов). Всплески заболеваемости были весной и осенью.

Однако показатели могут быть несколько занижены, ведь есть люди, оставшиеся на оккупированных территориях, где невозможно вести статистику.

Эпидемиолог Татьяна Чумаченко отмечает, что с оккупированных территорий информации о заболеваемости коронавирусом нет, и даже в освобожденных регионах есть определенные сложности с обращением за медицинской помощью.

"Люди сосредоточены на сохранении жизни, и не обращают внимание на симптомы, которые считают простудой. А идут к врачу, когда уже имеют тяжелые формы", – рассказала она.

Во время войны снизился охват населения тестированием, являющимся важным этапом при постановке диагноза. "Лаборатории не работают так мощно, как было до войны. Это связано и с разрушением этих лабораторий, и с недостаточным количеством тест-систем, хотя министерство налаживает эту логистику", – говорит Чумаченко.

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, вынужденное пребывание большого количества людей в укрытиях во время воздушных тревог также усиливает опасность заражения, особенно в сезоны всплесков заболеваемости. При том, что ношение масок в публичных местах и транспорте сейчас рекомендательное, и не все его соблюдают.

Фактором влияния войны является и постоянное стрессовое состояние, в котором находятся люди уже больше года. Хронический стресс влияет на иммунную систему, что приводит к повышению восприимчивости организма к инфекции, добавила эпидемиолог.