"Кинжалы" Москве не помогут. Зеленский о системах ПВО в Украине

Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Воздушных сил ВСУ заявил, что если есть отечественные системы ПВО и ПВО партнеров, "Кинжалы" Москве не помогут.

"Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников жизни есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет ни единого шанса. Никакие "Кинжалы" Москве не помогут", - подчеркнул президент.

По его словам, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тысячи самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тысяч вражеских ударных дронов.

Напомним, что президент также сообщил, что Чехия передала Украине симулятор для подготовки пилотов к работе на самолетах F-16.

Тренировки украинских пилотов на F-16

Страны-союзники приняли решение о подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины сообщил, что обучение военных Вооруженных сил Украины на американских истребителях F-16 начнется уже в августе.

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