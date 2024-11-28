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С какими травмами украинцы могут бесплатно лечиться за границей: объяснение Минздрава

Четверг 28 ноября 2024 16:29
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С какими травмами украинцы могут бесплатно лечиться за границей: объяснение Минздрава Фото: врач (pon.org.ua)
Автор: Нина Еланская

Из-за войны в Украине растет количество граждан, нуждающихся в высокоспециализированной медицинской помощи. Для пострадавших с тяжелыми травмами Министерство здравоохранения Украины организует бесплатное лечение за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

В категории травм, по которым граждане могут лечиться за пределами Украины, входят:

Требующие высокоспециализированной помощи:

1.) повреждение головы и лица:

  • открытые черепно-мозговые травмы,
  • переломы костей черепа,
  • травмы языка,
  • верхних дыхательных путей,
  • проникающие раны глаза;

2.) травмы шеи:

  • повреждение гортани, трахеи или пищевода;

3.) повреждение грудной клетки:

  • проникающие ранения органов;

4.) травмы живота и таза:

  • переломы тазовых костей,
  • повреждение брюшной стенки,
  • проникающие травмы промежности;

5.) травмы конечностей:

  • открытые огнестрельные переломы,
  • дефекты кости,
  • внутрисуставные повреждения, ампутации;

6.) травмы позвоночника.

Кроме этого, к перечню относятся ожоги:

  • III степени (35-70% площади тела у взрослых и 25-70% у детей);
  • II–III степени у беременных или лиц с сопутствующими заболеваниями (более 40% площади тела);
  • ожоги глаз II–IV степени, а также химические ожоги, ожоги дыхательных путей, дефекты кожи или мягких тканей.

Какие документы нужны для лечения за границей?

В Минздраве отметили, что направить пациента на лечение за пределами Украины может врач, определяющий соответствие критериям и оформляющий необходимую документацию.

Вам также потребуются следующие документы:

  • выписка из медицинской карты (форма №027/о),
  • два согласия на обработку персональных данных.

Для военных список документов отличается. Для лечения за границей им нужен вывод о необходимости лечения за границей, оформленный врачом или медицинским директором госпиталя.

Как подать документы на медицинскую эвакуацию?

Для этого существует несколько вариантов:

  • через областной департамент здравоохранения;
  • подача заявки онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";
  • для военных – через командование Медицинских сил Украины.

В Минздраве обратили внимание на то, что медицинская эвакуация украинцев в зарубежные клиники проводится почти еженедельно.

Они организуются в сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительства европейских стран и многочисленных партнеров.

Также в Министерстве подчеркнули, что медицинская эвакуация и необходимое лечение за рубежом безвозмездны для пациентов.

"Все расходы на дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-участниц программы Medevac, принимающих украинских пострадавших", - пояснили в Минздраве.

Там добавили, что по состоянию на сегодняшний день за границей прошли лечение более 5600 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.

Кроме этого сообщается, что среди эвакуированных - 748 детей с онкологическими заболеваниями.

Добавим, что ранее мы уже рассказывали о том, как военнослужащему получить необходимые разрешения на лечение за границей.

О том, как хирурги спасают жизнь украинских военных на фронте - узнайте в материале РБК-Украина.

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