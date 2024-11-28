С какими травмами украинцы могут бесплатно лечиться за границей: объяснение Минздрава
Из-за войны в Украине растет количество граждан, нуждающихся в высокоспециализированной медицинской помощи. Для пострадавших с тяжелыми травмами Министерство здравоохранения Украины организует бесплатное лечение за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
В категории травм, по которым граждане могут лечиться за пределами Украины, входят:
Требующие высокоспециализированной помощи:
1.) повреждение головы и лица:
- открытые черепно-мозговые травмы,
- переломы костей черепа,
- травмы языка,
- верхних дыхательных путей,
- проникающие раны глаза;
2.) травмы шеи:
- повреждение гортани, трахеи или пищевода;
3.) повреждение грудной клетки:
- проникающие ранения органов;
4.) травмы живота и таза:
- переломы тазовых костей,
- повреждение брюшной стенки,
- проникающие травмы промежности;
5.) травмы конечностей:
- открытые огнестрельные переломы,
- дефекты кости,
- внутрисуставные повреждения, ампутации;
6.) травмы позвоночника.
Кроме этого, к перечню относятся ожоги:
- III степени (35-70% площади тела у взрослых и 25-70% у детей);
- II–III степени у беременных или лиц с сопутствующими заболеваниями (более 40% площади тела);
- ожоги глаз II–IV степени, а также химические ожоги, ожоги дыхательных путей, дефекты кожи или мягких тканей.
Какие документы нужны для лечения за границей?
В Минздраве отметили, что направить пациента на лечение за пределами Украины может врач, определяющий соответствие критериям и оформляющий необходимую документацию.
Вам также потребуются следующие документы:
- выписка из медицинской карты (форма №027/о),
- два согласия на обработку персональных данных.
Для военных список документов отличается. Для лечения за границей им нужен вывод о необходимости лечения за границей, оформленный врачом или медицинским директором госпиталя.
Как подать документы на медицинскую эвакуацию?
Для этого существует несколько вариантов:
- через областной департамент здравоохранения;
- подача заявки онлайн на сайте Минздрава в разделе "Гражданам";
- для военных – через командование Медицинских сил Украины.
В Минздраве обратили внимание на то, что медицинская эвакуация украинцев в зарубежные клиники проводится почти еженедельно.
Они организуются в сотрудничестве Министерства здравоохранения Украины и Еврокомиссии при поддержке ВОЗ, правительства европейских стран и многочисленных партнеров.
Также в Министерстве подчеркнули, что медицинская эвакуация и необходимое лечение за рубежом безвозмездны для пациентов.
"Все расходы на дорогостоящее лечение взяли на себя правительства стран-участниц программы Medevac, принимающих украинских пострадавших", - пояснили в Минздраве.
Там добавили, что по состоянию на сегодняшний день за границей прошли лечение более 5600 украинцев, среди которых есть и военные, и гражданские.
Кроме этого сообщается, что среди эвакуированных - 748 детей с онкологическими заболеваниями.
Добавим, что ранее мы уже рассказывали о том, как военнослужащему получить необходимые разрешения на лечение за границей.
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