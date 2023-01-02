Какими будут цены на газ для населения: тарифы на январь 2023 года

В январе 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ для населения. Цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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