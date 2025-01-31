Какими будут мировые цены на нефть и газ: обновленный прогноз НБУ на три года

Мировые цены на энергоносители будут оставаться волатильными. Цены на нефть будут колебаться в пределах 70-80 долларов баррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (январь 2025 года).
"Ожидания экспансивной политики США в отношении морского бурения и гидроразрыва пластов усиливают неопределенность на энергетических рынках, увеличивая волатильность цен. Дополнительным фактором может быть введение новых санкций в отношении нефтяного сектора РФ и Ирана со стороны США", - говорится в отчете.
Как отметили в НБУ, введенные масштабные санкции США в начале 2025 года против российских нефтяных гигантов и 183 танкеров, которые транспортируют российскую и иранскую нефть, ограничат объемы поставок этой нефти, прежде всего на рынок Азии, и повысят стоимость фрахта. Это будет давить на цену нефти в сторону подорожания.
Однако будут увеличиваться объемы ее предложения как странами ОПЕК (с апреля текущего года до октября 2026 года), так и вне ОПЕК, в частности Китаем и США на фоне объявленного чрезвычайного положения в сфере энергетики и широкомасштабных мероприятий по наращиванию добычи.
В результате, мирового предложения будет достаточно для устойчивого обеспечения мирового спроса. В то же время рост мирового спроса будет формироваться за счет ожидаемого оживления экономической активности в Европе, устойчивого роста в США и достижения пика потребления нефти в Китае до 2027 года, говорится в обзоре.
По предположению НБУ, цены на природный газ на европейском рынке будут медленно снижаться, несмотря на ожидаемый рост промышленного спроса, прежде всего благодаря наращиванию поставок СПГ. Последнее связано с тем, что глобальные мощности по производству СПГ значительно увеличиваются, а его роль становится более заметной в Европе благодаря развитию СПГ-инфраструктуры.
"К сожалению, РФ оставалась вторым по величине поставщиком СПГ в ЕС после США (поставки российского СПГ в ЕС в 2024 году выросли более чем на 23%). Ожидается, что наращивание поставок СПГ, в частности США и Катаром, на фоне сбалансированного накопления запасов и увеличения производства энергии из возобновляемых источников хватит для обеспечения повышенного спроса в условиях конкуренции с рынком Азии", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2024 году выросли на упали на 15,4% до 393,9 долларов за 1 тысячу кубометров. НБУ ожидает, что в 2025 году цены вырастут на 2,7% до 404,7 долларов за тысячу кубометров, в 2026 году упадут на 4,9% до 384,7 долларов, в 2027 году упадут на 12,5% до 336,5 долларов.
Напомним, в октябре 2024 года НБУ прогнозировал среднюю цену нефти марки Brent в 2025 году на уровне 74,7 долларов за баррель, цену газа на хабе ТТF в Нидерландах на уровне 384,7 долларов за тысячу кубометров.