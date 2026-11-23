Ранее РБК-Украина писало, что вечером 22 ноября из-за очередного удара по энергетике в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света.

Ограничения охватили Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области.

Перед этим в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" ввели специальные графики аварийных отключений , через которые свет по части адресов выключается вне привычных почасовых графиков.