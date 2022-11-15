Ким сделал важное заявление на фоне информации об "освобождении" новых территорий

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким призвал не доверять информации об освобождении каких-либо территорий, если ее не подтверждают в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кима в Telegram .

"Чтоб не было иллюзий: пока ВСУ не подтвердит, что населенный пункт освобожден - туда даже думать нельзя чтоб ехать. Работает ИПСО русни", - написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, вчера советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на Кинбурнской косе (Николаевская область) располагались российская артиллерия, а также силы РЭБ, но теперь они все уничтожены. По его словам, область "вдруг стала свободной".

Кроме того, в сети распространяется информация о том, что некоторые города на левом берегу Херсонской области якобы перешли под контроль Украины.

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