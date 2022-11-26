Ким призвал подготовиться на случай новых ударов: запаситесь водой, зарядите павербанки

"Ждем, что нехорошие люди снова будут нападать на наше электричество. Мы готовы защищаться. Готовим информацию о воде где и как можно быть найти. Обращаюсь ко всем - сделайте себе запас воды, зарядите павербанки, подумайте, что касается связи, договоритесь с родственниками, что делать, если его не будет", - призвал Ким.

В свою очередь глава Николаевской ОВА обратился и к волонтерам и фермерам.

"Прошу вас переключиться на дизель-генераторы, на топливо, чтобы мы могли помочь людям, не имеющим этой возможности, а фермеров и бизнес - помогайте людям, сельсоветам, мы должны показать, что мы единственные. Россияне продолжают угрожать, что будут нападать на нашу энергосистему, мы должны быть готовы", - отметил Ким.

Напомним, что ранее в разведке предупредили, что Россияне будут продолжать ракетные атаки по Украине и чтобы подготовиться к следующему подобному удару, врагу понадобится около недели.

Тем временем энергетики объяснили, как РФ выбирает цели для атак и какие энергообъекты могут стать следующими.

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