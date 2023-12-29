Каким украинцы видят будущее страны через 10 лет: опрос КМИС

В декабре 2023 года подавляющее большинство украинцев (73%) сохраняют веру, что через десять лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. В октябре 2022 года таких было 88%.

Социологи отмечают рост пессимистических настроений. С 5 до 19% увеличилась доля тех, кто считает, что через десять лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

Во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таких на Востоке, где 67% имеют оптимистические взгляды (а пессимистические взгляды разделяют 25%). В других регионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны (пессимистически - 16-19%).

Независимо от возраста, большинство украинцев оптимистично смотрят в будущее. Впрочем, более молодые респонденты немного пессимистичнее. В частности, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 68% оптимистично смотрят на будущее Украины через 10 лет, а пессимистично – 26%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, естественно было ожидать, что после всплеска со временем уровень оптимизма будет снижаться. "В то же время уровень оптимизма действительно сохраняется на достаточно высоком уровне (учитывая все испытания, через которые проходит Украина и украинцы)", - сказал он.

Социолог напомнил, что часто субъективное восприятие ситуации сильнее влияет на последствия, чем объективные обстоятельства.

"Если вспомнить январь-февраль 2022 года, то он выглядел как церемония прощания Запада с Украиной. Все объективные сравнения были совершенно не в пользу Украины, и только сами украинцы верили в возможность отразить нападение. И Украина не только выстояла, но и смогла освободить значительную часть своих территорий и наконец получить перспективу евроинтеграции", - отметил Грушецкий.

По его словам, для общества тот или иной образ будущего не простой оценкой вероятности тех или иных событий (как при прогнозировании, например, траектории планеты). "Для общества прогноз и план взаимосвязаны, уверенность в том или ином варианте развития событий приближает или отдаляет эти события. Оптимистическое видение будущего поддерживает нас и придает силы для наказания агрессора", - добавил он.

Опрос был проведен 4-10 декабря 2023 среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.