RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кім закликав виїхати з Миколаєва всіх, хто не працює та не допомагає армії

Фото: голова Миколаївської ОВВ Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім рекомендував залишити регіон усім, хто не має роботи та не допомагає армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кіма фінській газеті Ilta-Sanomat .

"Я рекомендую всім, хто має роботу і може допомогти військовим, працювати разом і допомагати солдатам перемагати. Якщо роботи немає, слід покинути цей район", - сказав він.

Як зазначається у матеріалі видання, близько половини населення Миколаєва вже залишили місто. Решту жителів постачають привізною питною водою, оскільки у квітні Росія зруйнувала водогін, що йде з Дніпра. По всьому місту можна побачити людей, які стоять у черзі за водою.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російська армія може спробувати провести наступ в окремих районах Миколаївської області, але він буде безуспішним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв