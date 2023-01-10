Взрывы в Очакове: Ким объяснил, за чем "охотились" россияне

"Рядом с воинской частью был склад старых-старых противокорабельных мин Второй мировой войны. В свое время их залили бетоном, прямо на берегу сделали такой себе могильник, чтобы они не взорвались и не было опасно", - рассказал он.

По словам Кима, российские оккупанты решили, что там склад боеприпасов и "мужественно туда стреляли долго и нудно".

"И вчера двумя ракетами, вероятно, "Кинжал" пробили метр бетона. Но единственное, что они сделали по факту - оставили без окон и крыш пол Очакова, навели панику в Николаеве", - добавил он.

Обстрел Очакова

Днем 9 января оккупанты обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова Николаевской области. Разрушены нескольких админзданий, повреждены жилые дома и городская больница. Обстрел велся реактивными патронами. Ранения получили 15 человек, в том числе 2-летний ребенок.