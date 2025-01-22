Ким показал новые фото и видео последствий атаки дронов на Николаев

В ночь на среду, 22 января, российская армия атаковала город Николаев дронами. Там зафиксировано повреждение жилых многоквартирных и частных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
По его данным, в результате попадания боеприпасов, их обломков есть повреждения жилых многоквартирных и частных домов. Также от газоснабжения отключены 14 абонентов, обесточены 94 абонента, без теплоснабжения пока 21 жилой дом.
По состоянию на 10:00 в городе работают все коммунальные службы для ликвидации последствий обстрелов. Районными администрациями Заводского и Центрального районов проводится работа по обследованию мест обстрелов для выяснения необходимых материалов для оказания помощи пострадавшим.
Напомним, поздно вечером 21 января, российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Вражеские беспилотники атаковали сразу несколько регионов страны.
В частности, о взрывах сообщалось в Николаеве. Впоследствии мэр города сообщил, что о падении обломков и ликвидации пожара в квартире многоквартирного дома.
"Есть разрушения частного дома. Из-под завалов достали пострадавшую женщину. Пожар камыша. Есть разрушения и пожар на объекте инфраструктуры. Также работают спасатели", - добавил он.
Впоследствии в ГСЧС показали первые фото с последствиями атаки на Николаев. А Сенкевич уточнил, что кроме зданий было повреждено несколько единиц электротранспорта и транспорт структурных подразделений предприятия.
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