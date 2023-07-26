Каким партиям украинцы готовы доверить власть после войны: свежий опрос

Не видят такой политической силы 41,3% респондентов, а 20,2% затрудняются ответить.

Новые требования к власти

По мнению половины опрошенных (51%), политическая сила, которой можно было бы доверить власть в послевоенный период, должна появиться из среды военных.

Кроме того, готовы доверить власть политической силе:

25,9% - из уже существующих политических партий,

24,4% - из волонтерской среды,

18,5% - из организаций общественного общества,

17,2% - из гуманитарной или технической интеллигенции (ученых, учителей и др.),

7,8% - из бизнес-среды.

На этот вопрос можно было выбрать более одного варианта ответа.

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к: