RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каким партиям украинцы готовы доверить власть после войны: свежий опрос

Фото: украинцы хотят видеть во власти военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале июля 2023 только 38,5% украинцев видят среди имеющихся политических сил те, которым можно было бы доверить власть в послевоенный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова, представленные на пресс-конференции.

Не видят такой политической силы 41,3% респондентов, а 20,2% затрудняются ответить.

Новые требования к власти

По мнению половины опрошенных (51%), политическая сила, которой можно было бы доверить власть в послевоенный период, должна появиться из среды военных.

Кроме того, готовы доверить власть политической силе:

  • 25,9% - из уже существующих политических партий,
  • 24,4% - из волонтерской среды,
  • 18,5% - из организаций общественного общества,
  • 17,2% - из гуманитарной или технической интеллигенции (ученых, учителей и др.),
  • 7,8% - из бизнес-среды.

На этот вопрос можно было выбрать более одного варианта ответа.

Опрос проведен Центром Разумкова с 5 по 11 июля 2023 года методом face-to-face во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых продолжаются боевые действия. Опрошены 2017 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к:

  • Вооруженным силам Украины (им доверяют 93% опрошенных),
  • добровольческим отрядам (86%),
  • президенту Украины (83%),
  • Национальной гвардии Украины (83%),
  • волонтерским организациям (82%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News