Каким мог быть последний ЛуАЗ: ходовой концепт "Прото"

В ХХ веке Луцкий автомобильный завод специализировался на бескомпромиссных внедорожниках компактного класса и амфибиях. Машины пользовались спросом на селе и в армии, но из-за своей простоты и утилитарности не получили распространения среди городского населения. Модель, которая могла стать преемницей ЛуАЗ-967 и ЛуАЗ-969, должна была изменить ситуацию.

Кто заменит ЛуАЗ-"Волынь"

Для начала скажем, что самая известная машина луцкого производства ЛуАЗ-969 не имела собственного имени, и названия "Волынь" и "Волынянка" – на самом деле только прозвища. На незаурядные внедорожные качества это не влияло, но о необходимости обновления модельного ряда взывала моральная устаревшая джипика, которая без существенных изменений выпускалась с 1966 года. На самом деле было сделано несколько попыток заменить его, и о представленном здесь варианте сегодня знают меньше всего.

Но сначала сам завод создал очень интересную и рациональную с технологической точки зрения машину ЛуАЗ-1301, которая имела даже несколько стадий усовершенствования. Этот автомобиль был выпущен небольшой опытной серией.

Параллельным, если не сказать альтернативным заводской разработке проектом, в 1989 г. стал ЛуАЗ-"Прото" от научно-исследовательского института НАМИ. Данный концепт был более выигрышным как минимум с точки зрения дизайна. Помимо смелых форм машина получила широкую функциональность и на этом фоне ее кузовные детали были преимущественно простыми в производстве. Также важно, что учитывая реалии тех времен "Прото" имел так называемый нестареющий стиль, не обремененный остромодными элементами.

Как устроено ЛуАЗ-"Прото"

За компоновкой этот многообещающий автомобиль также был полностью в духе времени: передний движок продольного расположения, неизменный привод на заднюю ось и "передок" с жестким подключением. Раздаточной коробки не было, и отбор мощности на передний мост производился прямо от 6-ступенчатой КП, ее две первые передачи использовались вместо понижающего ряда. Соответственно, обе эти ступени были сделаны чрезвычайно "низкими".

Такое решение в настоящее время известно по нескольким нынешним внедорожникам-кроссоверам. Да и у модели-предшественницы ЛуАЗ-969 была аналогичная схема – вместо "понижайки" в обычной коробке была отдельная низкая пятая передача, этакая "минус первая".

Кузов ЛуАЗ "Прото" был несущим, и хотя не очень передовой каркасной конструкции, но удобен для мелкосерийного производства: на сварной металлический каркас одевались легкосъемные пластиковые панели. Благодаря этому кузов попутно легко трансформировался в пикап и минифургон – не зря машина была задумана как недорогой деревенский внедорожник.

Согласно техзаданию от Минавтопрома, в конструкции использовался "таврический" 1,1-литровый двигатель МеМЗ-245 (53 л.с.). Коробку передач, поскольку компоновка силового агрегата была продольной, сделали оригинальной, но она использовала утварь от той же "Таврии". Очень интересной получилась подвеска – полностью оригинальная и на алюминиевых рычагах! Впереди был хорошо известен и теперь MacPherson, а сзади – редкая конструкция De Dion.

Созданный НАМИ проект был воплощен в металле и пластике. Единственный экземпляр ЛуАЗ "Прото" поработал концепт-каром, позировал фотографам автомобильного журнала и был уничтожен в печально известные 1990-е.

Если коротко

Почему страна так и не увидела ЛуАЗ "Прото" в товарном количестве? Потому, почему и его заводскую альтернативу ЛуАЗ-1301. Принципиальное решение об обновлении модельного ряда Луцкого завода так и не было принято. Государство как единственный инвестор всех автомобильных проектов той эпохи, вероятно, тогда нашло другое применение своим деньгам. А потом произошла приватизация, и вскоре Луцкий автомобильный перешел на сборку машин из готовых машинокомплектов.