Каким должен быть курс гривны к доллару: Пышный сделал заявление о политике НБУ

Ответственным за курсовую политику в Украине является Национальный банк. Курс гривны по отношению к доллару должен поглощать экономические шоки, а не создавать их.

"Следует начать наверняка с того, чтобы напомнить, каков основной мандат Национального банка определен Конституцией: стабильность денежной единицы, ценовая стабильность, финансовая стабильность и поддержка политики правительства, именно в таком порядке", - сказал он.

По его словам, "не МВФ определяет курс, не правительство определяет курс, Национальный банк ответственен за это в полной мере, это наша конституционная обязанность".

Пышный заявил, что НБУ, принимая решение в октябре 2023 года о том, чтобы отказаться от фиксированного курса и перейти к управляемой гибкости, сделал это с полным пониманием того, что курс должен выполнить функцию поглотителя шоков, которые формируются как за счет внутренних факторов, так и за счет внешних факторов.

"В момент, когда курс из поглотителя шоков превращается в генератор шоков, может поднять все наработки, которых мы достигли в течение этих двух лет", - сказал он.

Национальный банк переходил в режим управляемой гибкости ради того, чтобы спрос и предложение начинали восстанавливать свое влияние на формирование курсовой динамики. "Да, при нашем присутствии на рынке. И именно это присутствие должно обеспечить устойчивость валютного рынка, соответствующие пиковые колебания срезая их, потому что мы находимся в условиях постоянного структурного дефицита. Но спрос и предложение, ощущение валютных рисков должны возвращаться", - сказал он.

Привлекательность гривны

Вместе с тем Пышный напомнил, что девальвация вносит существенный вклад в процессы, связанные с инфляционной динамикой. В НБУ уже заявили о том, что находятся в режиме гибкого инфляционного таргетирования, пытаясь привести уже ускорившуюся инфляцию к цели в 5% на горизонте политики.

"Любая ускоренная двусмысленная инфляция в нашем понимании имеет критическое влияние на соответствующие процессы в стране особенно в части привлекательности гривневых активов. Привлекательность гривневых активов была и остается для НБУ одним из стратегических приоритетов, потому что это позволяет функционировать рынку внутреннего долга, а именно рынок внутренний долг в этом году должен сыграть свою решающую роль по карте бюджетного дефицита", - сказал он.

По его словам, привлекательность гривневых активов должна также стимулировать украинское население держать свои сбережения в гривне. "И они должны быть защищены от инфляции. Проще говоря, через год ваш депозит, который вы вложили сегодня, должен дать вам возможность приобрести столько же товаров, сколько и сегодня, лучше больше, что может быть компенсировано за счет соответствующей депозитной ставки. И сейчас ставки находятся в положительном значении даже несмотря на то, что произошла такая умеренная девальвация", - констатировал Пышный.