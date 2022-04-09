Кім про гуманітарну ситуацію у Миколаївській області: ми забезпечені на два місяці наперед

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що в регіоні достатньо харчів та медикаментів. Їх запасів вистачить на два місяці.
Про це Кім повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.
"У нас зараз область забезпечена приблизно на два місяці наперед", - зазначив він.
За словами очільника області, наразі електропостачання відсутнє у 80 населених пунктах. Крім того, в деяких населених пунктах немає води, проте їх менше, оскільки є свердловини.
Кім додав, що у жителі Миколаївської області мають можливість евакуюватися. Також у регіоні організували пункти для переселенців з окупованих населених пунктів.
"Ми створили умови для того, щоби ми могли і приймати тих, хто евакуюється з Херсона. І або з Миколаєва відправляти далі, або розміщувати тут. У нас усі умови для цього створені. Також є автобуси, які курсують до Одеси і до кордону з Молдовою, але вони напівпусті. Тому ми зменшили їхню кількість - їх було шість, великих, і вони напівпусті їздять", - заявив Кім.
Нагадаємо, Віталій Кім повідомив, що окупанти не мають наміру захопити Миколаїв, також він не бачить загрози прориву російських військ через Вознесенськ до Одеси.
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