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Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці після майже місячної перерви

Автор: РБК-Україна

Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше з'явився на публіці майже за місяць. Він з'явився на засіданні Політбюро Трудової партії.

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Про це повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

На засіданні Політбюро Кім Чен Ин обговорив ситуацію з коронавірусом і державну протиепідемічну ситуацію і уточнив завдання "для партійної, військової та економічної сфер щодо подальшого посилення надзвичайного протиепідемічного фронту".

Лідер КНДР також наголосив на необхідності тримати бойову готовність і більше активізувати протиепідемічну роботу. При цьому КНДР заявляє, що в країні немає жодного зафіксованого випадку зараження коронавірусом.

До слова, це перша поява північнокорейського лідера на публіці з 22 жовтня.

Раніше повідомлялося, що південнокорейські військові проводять обшуки біля кордону з Північною Кореєю. Там виявили невпізнану людину.

Також РБК-Україна писало, що в кінці вересня прикордонники Північної Кореї (КНДР) застрелили чиновника міністерства рибного господарства Південної Кореї, коли він знаходився в морі на човні. Лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно вибачився перед Сеулом за цей інцидент.

Прогноз погоди
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Новини України КНДРКім Чен Ин