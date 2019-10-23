Кім Чен Ин наказав знести південнокорейські об'єкти на горі Кимгансан

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин відвідав курортну зону Кимгансан і наказав прибрати всі об'єкти, побудовані Південною Кореєю. Про це повідомляють північнокорейські ЗМІ.

Наголошується, що в ході візиту Кім Чен Ин оглянув об'єкти, які побудувала південнокорейська сторона.

"Він доручив прибрати всі об'єкти південної сторони, які неприємно виглядають, за погодженням з відповідним підрозділом південної сторони і побудувати нові сучасні об'єкти обслуговування по-своєму, щоб вони добре поєднувалися з природними пейзажами гори Кимгансан", - йдеться в повідомленні.

Кім Чен Ин додав, що думка про те, що гора Кимгансан є загальним надбанням двох Корей і тури на неї будуть неможливі без розвитку міжкорейських відносин, є помилковою.

"Гора Кимгансан - це наша земля, завойована ціною крові, і навіть скеля і дерево на неї асоціюються з нашим суверенітетом і гідністю", - цитує його агентство.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір запропонувати лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину угоду щодо санкцій, введених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй.