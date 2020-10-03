ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кім Чен Ин відреагував на хворобу Трампа

Пхеньян, Субота 03 жовтня 2020 04:07
Кім Чен Ин відреагував на хворобу Трампа
Фото: Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)
Автор: Инна Собора

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин направив президенту США Дональда Трампа послання співчуття, побажавши йому всього найкращого. Також він сподівається, що Трамп швидко вилікується від коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Кім Чен Ин висловив співчуття і передав "теплий привіт" Трампу і його дружині.

"Він (Кім, - ред.) щиро сподівається, що вони (Трамп і дружина, - ред.) Відновляться якомога швидше. Він сподівався, що вони обов'язково подолають це", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус Також захворіла його дружина Меланія.

Раніше повідомлялося, що Трампу, який хворіє коронавірус, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Дональд ТрампКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся