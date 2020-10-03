Кім Чен Ин відреагував на хворобу Трампа

Фото: Трамп і Кім Чен Ин (whitehouse.gov)

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин направив президенту США Дональда Трампа послання співчуття, побажавши йому всього найкращого. Також він сподівається, що Трамп швидко вилікується від коронавіруса.

Про це пише Reuters.

Кім Чен Ин висловив співчуття і передав "теплий привіт" Трампу і його дружині.

"Він (Кім, - ред.) щиро сподівається, що вони (Трамп і дружина, - ред.) Відновляться якомога швидше. Він сподівався, що вони обов'язково подолають це", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа доставили в лікарню менш ніж через 24 години після позитивного результату тесту на коронавірус Також захворіла його дружина Меланія.

Раніше повідомлялося, що Трампу, який хворіє коронавірус, зробили ін'єкцію коктейлю з антитіл фірми Regeneron.