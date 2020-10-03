Ким Чен Ын отреагировал на болезнь Трампа

Фото: Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту США Дональду Трампу послание сочувствия, пожелав ему всего наилучшего. Также он надеется, что Трамп быстро вылечится от коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Ким Чен Ын выразил сочувствие и передал "теплый привет" Трампу и его жене.

"Он (Ким, - ред.) искренне надеется, что они (Трамп и жена, - ред.) восстановятся как можно скорее. Он надеялся, что они обязательно преодолеют это", - говорится в сообщении.

Напомним, президента США Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус Также заболела его жена Мелания.

Ранее сообщалось, что Трампу, который болеет коронавирусом, сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron.