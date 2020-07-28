Кім Чен Ин пояснив розробку ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни назавжди забезпечить її безпеку через "тиск високої інтенсивності і військових загроз з боку імперіалістичних і ворожих сил". За його словами, північнокорейське ядерне стримування направлено на самозахист.

Про це повідомляє видання ЦТАК.

Кім Чен Ин зазначив, що цей тиск змусив Північну Корею розробляти свою ядерну зброю, яке тепер допомагає країні захистити себе від зовнішніх загроз.

Мова Кім Чен Ина прозвучала на тлі застопорених переговорів між США і КНДР про денуклеаризацію.

Нагадаємо, Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Зазначимо, КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Раніше повідомлялося, що США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.