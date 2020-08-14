Кім Чен Ин призначив нового прем'єр-міністра

Лідер КНДР Кім Чен Ин призначив новим прем'єр-міністром республіки заступника голови ЦК Трудової партії Кореї Кім Док Хуна. Таке рішення було прийнято на засіданні політбюро.

Про це повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї, передає Bloomberg.

Кім Чже Рен, який керував урядом з квітня 2019 року, отримав посаду в керівництві Трудової партії.

Наголошується, що таке рішення було зроблено у зв'язку з тим, що Північна Корея зіштовхнулася з повінню, яке знищить сільськогосподарські угіддя і завдасть ще одного удару по і без того нестабільній економіці.

Прем'єр розглядається як керівний менеджер, і призначення Кім Док Хуна на цю посаду може зняти з північнокорейського лідера провину за будь-які труднощі, пов'язані з неврожаєм.

Док Хун також обраний членом президії політбюро ЦК Трудової партії. Раніше він очолював парламентський комітет з бюджету і був одним із заступників голови ЦК Трудової партії Кореї.

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ КНДР Чве Сон Хі заявила, що Північна Корея не бачить причин для нових переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерного роззброєння.

Пхеньян вважає, що США розцінюють діалог як інструмент для подолання внутрішньої кризи.

Зазначимо, на початку 2020 року США розширили санкції, введені проти КНДР.

Після цього Північна Корея заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.