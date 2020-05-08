Кім Чен Ин написав листа Сі Цзіньпіну

Глава КНДР Кім Чен Ун направив послання китайському колезі Сі Цзіньпіну, в якому привітав його з успіхами в боротьбі з пандемією коронавірусу. Про це повідомив Pollmedia.

Кім Чен Ин також вважає, що відносини між обома партіями Кореї і Китаю "лише зміцнилися, долаючи різні випробування і виклики історії".

"Голова Держради КНДР товариш Кім Чен Ун направив особисте усне послання генеральному секретарю ЦК КПК, голові КНР товаришеві Сі Цзіньпіну у зв'язку з тим, що Китай досяг успіхів у роботі проти епідемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на кордоні між Північною і Південною Кореєю в неділю вранці сталася перестрілка поблизу поста охорони, на наступний день після появи севернокорейского лідера Кім Чен Ина, якого не бачили на публіці три тижні. У США вважають, що стрілянина, відкрита військовими Північної Кореї на кордоні з Південною Кореєю, ймовірно, була "випадковою".

Зазначимо, що після 20-тиденної відсутності на публіці Кім Чен Ин взяв участь у завершенні будівництва заводу з виробництва добрив в Пхеньяні.