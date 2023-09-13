Ким Чен Ын встретился с Путиным в России во время запуска ракет из Пхеньяна

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области. Переговоры могут быть сосредоточены на сделках по оружию, которое поможет Кремлю в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.
Путин сказал, что Северная Корея заинтересована в российских космических ракетах, и его страна потенциально была бы готова помочь ей в создании спутников.
На вопрос, будут ли они с Кимом обсуждать военно-техническое сотрудничество, Путин ответил: "Мы обсудим все вопросы, не торопясь. Время есть".
За встречей диктаторов, которые становятся все более изолированными на международном уровне, внимательно наблюдают Вашингтон и его союзники, которые подозревают, что они могут договориться о торговле оружием и оборонными технологиями.
Официальные лица США и Южной Кореи выразили обеспокоенность тем, что Ким будет поставлять оружие и боеприпасы России, которая израсходовала огромные запасы за более чем 18 месяцев войны против Украины.
Выбор встречи на космодроме "Восточный" - символе амбиций России как некогда космической державы - примечателен, поскольку за последние четыре месяца Северная Корея дважды не смогла запустить разведывательные спутники.
"Вот почему мы приехали сюда, - сказал Путин , отвечая на вопрос журналистов, поможет ли Россия Киму в создании спутников. - Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они также пытаются осваивать космос".
Как отмечает Reuters, Ким сделал запуск спутника-шпиона своим главным приоритетом, поскольку он подталкивает свою ядерную страну к активизации разработки баллистических ракет, беспилотников и ударных подводных лодок.
Российские СМИ сообщили, что Путин показал Киму здание, где собирается новая российская космическая ракета-носитель "Ангара". Ракета-носитель длиной 42,7 метра выводит грузы на низкую околоземную орбиту.
За несколько часов до встречи Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из района недалеко от столицы Пхеньяна в море у его восточного побережья, сообщили военные Южной Кореи и правительство Японии.
Ким прибыл в Россию частным поездом во вторник вместе с ведущими представителями оборонной промышленности и военными и сказал, что его визит подчеркнул "стратегическую важность" связей двух стран.
По мнению аналитиков, состав делегации Кима и заметное присутствие директора департамента военной промышленности указывают на то, что повестка дня насыщена вопросами сотрудничества в военной промышленности.
Ким мог бы предложить артиллерийские снаряды из больших арсеналов Северной Кореи, которые могли бы пополнить возможности России в краткосрочной перспективе, но вопросы о качестве боеприпасов могут ограничить общий эффект, говорят военные аналитики.
Южная Корея и США предупредили, что такая сделка нарушит резолюции Совета Безопасности ООН, за одобрение которых проголосовала Россия как постоянный член Совета.