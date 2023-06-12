RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким Чен Ын заявил, что хочет "держать Путина за руку" и наращивать партнерство с РФ

Фото: российский диктатор Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять "стратегическое сотрудничество" с РФ и пообещал "крепко держать за руку" российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное СМИ КНДР KCNA.

Так, Ким послал Путину поздравление с "днем России", в котором выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу. Также он заявил, что РФ якобы "олицетворяет священное дело защиты суверенных государств".

После лидер КНДР заявил, что готов к более тесному стратегическому сотрудничеству с РФ.

"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руку с президентом РФ", - говорится в сообщении.

Сотрудничество РФ и КНДР

Еще в июле прошлого года КНДР признала так называемые ЛНР и ДНР, после чего Украина разорвала с ней дипломатические отношения. А уже в августе Путин написал Киму, что их две страны будут "совместными усилиями расширять всесторонние и конструктивные двусторонние отношения".

Позже Госдеп США заявил, что РФ изучает варианты сотрудничества с КНДР по вопросу изготовления ключевых ресурсов для ведения войны. В январе 2023 года в Пентагоне сообщили, что РФ просит у Северной Кореи предоставить баллистические ракеты, однако пока такие договоренности достигнуты не были.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРРоссийская ФедерацияКим Чен Ын