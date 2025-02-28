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Ким Чен Ын отдал приказ держать в боевой готовности ядерное оружие

Фото: Ким Чен Ын (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытательный запуск стратегических крылатых ракет. Он также отдал приказ о полной готовности к применению ядерного оружия, что обеспечит наиболее эффективную оборону страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, очередное испытание крылатых ракет в КНДР имеет целью предупредить "врагов, которые серьезно нарушают среду безопасности и способствуют эскалации конфронтации", а также продемонстрировать "готовность различных средств ядерных операций КНДР".

"То, что гарантируется мощной ударной способностью, является самым совершенным сдерживанием и обороноспособностью. Ответственная миссия и обязанность ядерных вооруженных сил КНДР - постоянно защищать национальный суверенитет и безопасность надежным ядерным щитом, повышая боеготовность ядерных сил и полную готовность к их применению", - цитирует Кима агентство.

Отмечается, что запуск ракеты состоялся в среду, 26 февраля, над водами у западного побережья Корейского полуострова. Также войска Южной Кореи заявили в пятницу, 28 февраля, что фиксировали признаки подготовки КНДР к ракетному запуску и отслеживали несколько крылатых ракет.

Ядерные угрозы КНДР и России

Ранее мы писали о том, что российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. Таким образом он пытается давить на западные страны и партнеров Украины.

А в конце сентября Северная Корея решила подыграть российскому диктатору Владимиру Путину с ядерными угрозами.

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КНДРКим Чен Ын