ua en ru
Ср, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом, пригрозил "превратить ее в пепел"

Среда 10 января 2024 11:40
UA EN RU
Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом, пригрозил "превратить ее в пепел" Фото: Ким Чен Ын, диктатор КНДР (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил главные военные заводы страны и отметился очередными угрожающими заявлениями в адрес Южной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Во время посещения заводов, 8 и 9 января, Ким Чен Ын заявил о "большом удовлетворении" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением".

В то же время подчеркнул важность постоянно активно ускорять увеличение производительности, в частности выпускать все больше оружия и техники, а также "превратить нынешний год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне".

В речах диктатор назвал Республику Корея "самым враждебным государством", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялось только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

По словам Ким Чен Ына, если Южная Корея будет угрожать безопасности КНДР, то он "без колебаний пустит в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

Обстрелы буферной зоны и угрозы

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Южная Корея провела ответные учения.

Уже на следующий день, 6 января, Северная Корея снова повторила проделку и запустила около 60 снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо. То же КНДР повторила и на следующий день, 7 января, но угрожая Южной Корее "немедленным военным ударом, в случае провокации".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Южная Корея
NEWS
Зеленский поехал в Вильнюс: с кем встретится и главные темы переговоров
Зеленский поехал в Вильнюс: с кем встретится и главные темы переговоров
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации