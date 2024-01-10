Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным врагом, пригрозил "превратить ее в пепел"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи .

Во время посещения заводов, 8 и 9 января, Ким Чен Ын заявил о "большом удовлетворении" тем, что заводы "безупречно выполняют план оснащения передовых крупных соединений и главных ракетных частей новейшим вооружением".

В то же время подчеркнул важность постоянно активно ускорять увеличение производительности, в частности выпускать все больше оружия и техники, а также "превратить нынешний год в год, когда произойдут большие изменения в ускорении подготовки страны к войне".

В речах диктатор назвал Республику Корея "самым враждебным государством", которое "долгое время, в течение около 80 лет, бешено цеплялось только за злобную конфронтацию, чтобы свергать нашу власть и режим".

По словам Ким Чен Ына, если Южная Корея будет угрожать безопасности КНДР, то он "без колебаний пустит в ход весь арсенал имеющихся средств и сил, чтобы полностью превратить Республику Корея в пепел".

Обстрелы буферной зоны и угрозы

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Южная Корея провела ответные учения.

Уже на следующий день, 6 января, Северная Корея снова повторила проделку и запустила около 60 снарядов в воды у южнокорейской группы островов Эпхендо. То же КНДР повторила и на следующий день, 7 января, но угрожая Южной Корее "немедленным военным ударом, в случае провокации".