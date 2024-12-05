Каким был джип из "горбатого" ЗАЗа: для армии и для села

Утилитарный ЗАЗ-971 повышенной проходимости был создан с расчетом на эксплуатацию буквально в полевых условиях – то есть в деревне и в армии. Причем для каждого из этих назначений у внедорожника на базе горбатого Запорожца была отдельная версия. Да-да, речь идет именно о бескомпромиссном внедорожнике с реальным, механическим приводом 4х4 – ведь хрупких кроссоверов-паркетчиков тогда проектировали просто не умели.

Для чего "Запорожцу" 4х4

Случилось так, что в начале 1960-х на базе серийных машин ЗАЗа проектировали сразу два прототипа схожего назначения: армейский ЗАЗ-967 ТПК (транспортер переднего края) и этот самый ЗАЗ-971. привод на все колеса, внушительный клиренс и минимальную цену.

Такой подход был типичен для мирового автопрома того времени, например, и американская "великая троица" тогда так же нащупывала для себя рыночный спрос завтрашнего дня. А запорожские конструкторы пытались найти наиболее целесообразную и рациональную схему компоновки для утилитарных авто. Потому что упомянутый ТПК имел переднее расположение силового агрегата и постоянно действующий передний мост. А ЗАЗ-971 с его силовым агрегатом в корме отличался постоянным задним приводом, в то время как передние колеса подключались водителем при необходимости.

Что такое ЗАЗ-971

На деле загадочный ЗАЗ-971 был не таким уж таинственным. Если внимательно присмотреться к зазовским разработкам той поры, прослеживается его родство с грузовиками семейства ЗАЗ-970 грузоподъемностью 350 – 400 кг. Несколько раньше на заводе спроектировали (тоже на базе горбатого ЗАЗ-965) линейку, как теперь сказали бы, коммерческого транспорта: закрытый фургон, пикап и пассажирский микровен.

Так вот модель ЗАЗ-971 (по некоторым бумагам – 971Д) отличалась от тех явно городских машинок прежде всего упрощенного кузова с брезентовым верхом.

ЗАЗ 4х4: армейский и деревенский

Примечательно, что были спроектированы две версии прототипа – с короткой и длинной базой. Первый, более компактный, предназначался для армии, второй – как тогда говорили, для народного хозяйства, а принимая во внимание повод 4х4 – именно для села.

Нехитрую снаружи машинку рассчитали на 4-х человек и 400 кг груза. Между прочим, армейский вариант сделали коротким из соображений транспортировки машины – этот легкий автомобильчик (снаряженная масса 750 кг) должен был помещаться в вертолет для использования военно-воздушными силами.

По сути, ЗАЗ-971 очень интересен с инженерной точки зрения благодаря приводу на все четыре колеса. Трансмиссия имела оригинальную, ни на что не похожую трансмиссию, например у каждого колеса применили понижающий редуктор, что повышало клиренс и позволило уменьшить нагрузку на стандартный 27-сильный двигатель МеМЗ. Правда, максимальная скорость миниатюрного внедорожника из-за этого упала до 70 км/ч.

Если коротко

Какова же была дальнейшая судьба тех "Запорожцев" 4х4? Вполне типичной для опытных прототипов. В далеком 1962 году на ЗАЗе составили два экземпляра ЗАЗ-971 – один с короткой, второй с длинной базой. Оба прошли первичные испытания по заводской программе, в том числе на бездорожье, однако дальнейшие работы по модели прекратили. Очевидно, причиной стало то, что более нужной машиной для страны признали амфибию ЗАЗ-967, которая под именем ТПК (или ЛуАЗ-967) стала на конвейер в Луцке. Жаль, но ни одного экземпляра прототипов семейств ЗАЗ-970 и -971 до наших дней не сохранилось.