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Каким будет курс доллара: прогноз украинского бизнеса на год

Фото: курс доллара превысит 40 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за І квартал 2024 года.

При этом в IV квартале 2023 года бизнес ожидал курс 40,06 грн/доллар, в III квартале - 40,00, во II квартале 40,43 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 40 грн/доллар, составила 46,0% (в IV квартале 2023 года - 55,4%).

Существенно возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 40,1-44,0 грн/доллар.

Квартальный опрос проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В опросе приняло участие  661 предприятие из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Прогноз курса

Напомним, Кабинет министров Украины ожидает незначительную девальвацию курса национальной валюты к доллару в 2024 году. Значение прогнозного среднегодового обменного курса гривны к доллару в приложениях к бюджету зафиксировано на уровне 41,4 грн/доллар.

Международный валютный фонд дал прогноз курса доллара к гривне до 2029 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс составит: 2024 год - 41,0 грн/доллар, 2025 год - 45,8 грн/доллар.

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