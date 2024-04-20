Каким будет курс доллара: прогноз до конца апреля

Как отметил банкир, при режиме "управляемой гибкости" будут наблюдаться почти ежедневные валютные изменения как в сторону роста, так и снижения курсов. В то же время любые изменения не будут выходить за рамки правил рынка: ведь почти полностью исключен резкий обвал или скачок курсовых показателей. Как и раньше, Нацбанк займет активную позицию на безналичном рынке, объемами и частотой валютных интервенций направляя курс в безопасные коридоры.

По его словам, важным также будет оставаться то, что межбанк будет диктовать условия наличному рынку, финучреждения в процессе курсообразования будут полагаться именно на курсовые показатели безналичного рынка.

Как и раньше, на валютном рынке сохранится разница между курсами межбанка и наличного рынка (в зависимости от валюты он может составить в среднем до 0,5-0,7 грн), однако курсовые коридоры изменений будут почти одинаковыми, добавил Лесовой.

"Важным в указанный период также может стать постепенная активизация наличного рынка в преддверии Пасхи. Так с 26 апреля вплоть до 10 мая будет медленно расти количество валютных операций, и по сравнению с началом апреля этот показатель может увеличиться в среднем на 10-15%", - прогнозирует банкир.

Он считает, что в предпраздничный период граждане чаще продают валюту, что сразу сказывается на курсовой политике: курсы покупки постепенно снижаются. В этом году ожидается курс покупки (ориентировочно с 26 апреля по 10 мая) может снизиться до 2% от базового курса (на момент начала периода повышенного спроса), что в деньгах составит ориентировочно 0,5-0,8 грн.

Прогноз курса

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут следующими:

Ожидаемые коридоры валютных изменений: валютные коридоры: на межбанке 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро, на наличном рынке 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

Средние недельные колебания курсов не превысят 1,5-2% от понедельников.

"Таким образом, в конце апреля общая ситуация на валютном рынке сохранится в имеющихся трендах: частые, но незначительные валютные изменения не повлияют на общие показатели рынка. В то же время на наличном рынке можно ожидать определенное оживление из-за приближающейся Пасхи. Однако любые изменения, сопровождающие приближение праздника, следует считать ситуативными, временными. То есть такими, что не способны разрушить достаточно прочную систему валютных изменений", - констатировал Лесовой.