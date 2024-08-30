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Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках

Украина, Пятница 30 августа 2024 10:06
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Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 августа средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до - 41,40 гривен, курс евро снизился на 10 копеек до 46,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,90 гривен, евро по 45,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,10-41,14 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 30 августа 2024 года установлен на таком уровне: 41,1901 гривен за 1 доллар (-0,0607 грн).

Курс евро составит 45,7045 гривен за 1 евро (-0,1746 грн).

Ситуация на рынке

НБУ в августе приостановил девальвацию гривны после скачка курса доллара в июле, который вызвал рост негативных ожиданий. Курс доллара за месяц вырос на 0,4%. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Доллар дешевеет: свежие курсы в обменниках

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 10 копеек - с 41,30 грн/доллар в конце июля.

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