Каким будет курс доллара в начале ноября: прогноз банкира

Как отметил банкир, режим "управляемой гибкости" предполагает свободное курсообразование, однако и у регулятора остается значительная роль: при необходимости он может вмешаться на рынок, увеличив объемы интервенций.

"Конечно, это может произойти тогда, когда возникнут предпосылки к резкому росту спроса, ведь превалирование покупателей будет автоматически двигать курсовые показатели вверх", - сказал он.

По его словам, ожидается, что в течение 4-10 ноября основные "бортики" курсовых изменений будут максимально сужены: 41,30-41,55 грн/доллар. Обобщенные же неугрозительные для рынка курсовые границы будут на уровне 41,1-41,7 грн/доллар и 45-47 грн/евро (межбанк) и 41,2-41,9 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (наличный рынок).

Как и раньше, наличный рынок будет ориентироваться на безналичные события: любые курсовые изменения будут автоматически отражаться на показателях в обменниках и комбанках. Следовательно, события на межбанке будут диктовать условия всему рынку, отметил Лесовой.

"Ближе к концу ноября текущие курсовые изменения станут заметнее: ожидается, что к концу года курс доллара сможет достичь прогнозируемой отметки, заложенной в госбюджет, - 42,1 грн/доллар. Однако это произойдет не сегодня: такие изменения будут малозаметными, постепенными. Нас ожидает еще одна неделя курсового меняющегося спокойствия и в дальнейшем вряд ли произойдут скоростные изменения", - добавил банкир.