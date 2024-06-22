Каким будет курс доллара в конце июня и от чего это зависит: прогноз банкира

Как отметил банкир, на прошлой неделе произошло несколько важных событий, которые пока непрямо, но скажутся на валютном рынке в ближайшей перспективе.

В частности, это анонс очередного июньского пакета макрофина от Еврокомиссии и МВФ на сумму более 4,2 млрд долларов, которые могут быть направлены на покрытие расходов бюджета, а затем уравновесить доходную и расходные части.

Кроме того, это решение "Большой семерки" о предоставлении Украине мощного кредита на 50 млрд долларов, который будет оплачиваться за счет замороженных российских активов.

По его мнению, очередное снижение учетной ставки НБУ до 13% говорит о том, что обвала гривны в ближайшее время не произойдет. Кроме того, очевидно, девальвационные процессы значительно затормозили: ожидается, что по сравнению с маем они будут почти нулевыми.

"В целом продолжается действие режима "управляемой гибкости", что фактически делает невозможным появление неконтролируемых процессов на валютном рынке", - сказал Лесовой.

Банкир напомнил, что на валютном рынке действует система валютных изменений, которая за некоторым исключением вполне прогнозируема, и в рамках этой системы еженедельные изменения малозаметны: например, после тренда на рост курсов всегда наступает обратный процесс, но любые курсовые изменения всегда мягкие.

"Несмотря на инфляционное давление из-за роста тарифов на электроэнергию и ожидаемого увеличения акцизов на топливо, рынок находится в более или менее прогнозируемом состоянии. Во втором полугодии инфляция ускорится до 5-6% до конца года, однако этот показатель не превышает прогнозы и ожидания: ожидается, что к концу года инфляция составит до 8,2%. Но, похоже, что главные инфляционные изменения будут заметны уже в июле", - добавил он.

Прогноз курса

Лесовой считает, что с 24 по 30 июня основные показатели валютного рынка будут следующими: