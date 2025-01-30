Каким будет курс доллара в феврале: прогноз банкира

"То есть, основные курсовые рекорды и стремительность изменений, по крайней мере в первом квартале, уже произошли", - сказал он.

В то же время, как отметил банкир, есть ряд важных факторов, которые прямо и косвенно могут сказаться на валютном рынке. Прежде всего это стратегия регулятора, роль которого на межбанке будет оставаться значимой, ведь благодаря своевременным валютным интервенциям можно погасить избыток спроса и уравновесить его с предложением.

Кроме того, по его словам, приобретет достаточно значительное влияние внешнеполитический фактор (главным образом под влиянием деятельности нового главы США). Ведь от позиции/решительных действий иностранных партнеров зависит объем получаемой финансовой, военно-технической помощи, а также позиция Украины в возможных переговорах о прекращении боевых действий.

Банкир напомнил о внутриэкономических факторах (уровень потребительских цен, развитие стратегических отраслей экономики и т.д.), а также о ходе боевых действий и противодействии врагу.

"И наконец не стоит обойти фактор общественных настроений, ведь, например, ситуация на наличном рынке будет напрямую зависеть от активности граждан", - добавил он.

Как отметил Лесовой, согласно лайтовому, но достаточно реалистичному сценарию, в конце месяца официальный курс может находиться в пределах 42-42,4 грн/доллар.

Ожидается, что рынку вряд ли будут угрожать курсовые катаклизмы, а любые текущие изменения будут оставаться в пределах системы, образованной в результате действия режима управляемой гибкости. Иначе говоря, любые изменения будут медленными и разновекторными: возможный рост и снижение будут происходить, как и в течение последних 2 лет, вперемежку", - констатировал банкир.