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Каким будет курс доллара: руководители украинских предприятий ухудшили прогноз на год

Фото: курс доллара прогнозируется на уровне 41,61 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,61 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса снова ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІ квартал 2024 года.

При этом I квартале бизнес ожидал курс 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года – 40,06 грн/доллар, в III квартале – 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, существенно уменьшилась и составила 64,7% (в I квартале 2024 года – 82.7%).

В то же время возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 421-44,0 грн/доллар - до 35,3% (на 11,1 п.п.)

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение следующих 12 месяцев.

Законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар . Ожидается, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 грн/доллар.

На 16 июля курс составляет 41,01 грн/доллар. С начала года он вырос на 8%.

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