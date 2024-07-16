Каким будет курс доллара: руководители украинских предприятий ухудшили прогноз на год

При этом I квартале бизнес ожидал курс 40,44 грн/доллар, в IV квартале 2023 года – 40,06 грн/доллар, в III квартале – 40,00 грн/доллар, во II квартале 40,43 грн/доллар.

Доля респондентов, ожидающих, что в следующие 12 месяцев обменный курс национальной валюты не превысит 42,00 грн/доллар, существенно уменьшилась и составила 64,7% (в I квартале 2024 года – 82.7%).

В то же время возросла доля респондентов, ожидающих колебания обменного курса гривны в диапазоне 421-44,0 грн/доллар - до 35,3% (на 11,1 п.п.)

Квартальный опрос проводился с 30 апреля по 27 мая 2024 года. В опросе приняло участие 660 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка.

Напомним, финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение следующих 12 месяцев.