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Каким будет курс доллара: эксперты дали прогнозы на осень

Фото: Курс доллара осенью ожидается на уровне 42,5 грн/доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Данила Крамаренко

Осенью 2024 года значительного роста курса доллара не ожидается. НБУ продолжит контролировать ситуацию на рынке и не допустит резких колебаний.

Национальный банк в ответе на запрос РБК-Украина подчеркнул, что будет сохранять активное присутствие на межбанке, чтобы компенсировать дефицит валюты и обезопасить курсовую динамику от резких движений. Другими словами, колебания будут умеренными, а курс и дальше будут контролировать продажей валюты.

Заместитель директора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса отмечает, что НБУ не даст курсу доллара резко повышаться. В компании до конца года ожидают курс 41-42 грн/доллар и не исключают, что он может вырасти до 42,5 грн/доллар.

"Не будет 45 гривен за доллар, потому что НБУ очень осторожно к этому относится. Сейчас начала разгоняться инфляция и девальвационные ожидания. НБУ не может позволить себе значительное движение. Нет никакого курса на девальвацию. У нас очень умеренные колебания курса. Можем ли мы до конца года дойти до 42 гривен? Конечно, можем, но это все равно колебания в пределах 1-2% и больших колебаний не будет", - пояснил он.

Высоких темпов роста курса доллара не ожидает и глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. "Мы лишь чуть-чуть пересматриваем наш прогноз курса в конце года до 42,6 гривен за доллар по сравнению с предыдущим прогнозом 42,3 гривен за доллар", - добавил он.

 

Напомним, в июле НБУ поднял официальный курс доллара до 41,50 грн. Однако затем в центробанке заявили, что курс уже угрожает ценовой стабильности и начали его снижать. За последний месяц курс колеблется в пределах 41-41,35 грн/доллар. На 28 августа НБУ установил курс на уровне 41,30 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,7%.

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