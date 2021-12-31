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Кілометри колючого дроту. Литва зміцнює кордон з Білоруссю

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Литва, П'ятниця 31 грудня 2021 14:37
Кілометри колючого дроту. Литва зміцнює кордон з Білоруссю Фото: Литва зміцнює кордон з Білоруссю (facebook.com LRVRM1)
Автор: Ольга Белей

Через наплив мігрантів на територію Литви з Білорусі, литовським прикордонниками і військовими було протягнуто понад 150 кілометрів колючого дроту і встановлено ще 10 кілометрів стаціонарних загороджень. Восени наступного року огорожі будуть встановлені на всій ділянці литовсько-білоруського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява голови литовського парламентського Комітету з національної безпеки і оборони (КНБО) Лаурінаса Касчюнаса.

"Ми завершуємо рік з таким результатом: на кордоні встановлено 150 км 436 м шестиспіральної концертини і побудовано більше 10 км стаціонарних загороджень, які неможливо розрізати", - написав він.

При цьому політик зазначив, що восени наступного року огорожі будуть встановлені на всій ділянці литовсько-білоруського кордону. Довжина стіни становитиме приблизно 680 кілометрів.

Касчюнас зазначив, що держустанови також підписали необхідні договори про встановлення систем спостереження на кордоні.

"Це означає, що в кінці наступного року не тільки фізичний бар'єр охоронятиме Литву від авторитарних правителів, які прагнуть знищити основи нашого суспільства, але і ми почнемо на 100% спостерігати за своїм кордоном - повністю контролюватиме порушення: нелегальну міграцію і контрабанду", - заявив парламентарій.

Нагадаємо, в МВС Литви попередили, що уважно стежать за ситуацією на кордоні. Тому у святкові дні прикордонні служби Литви працюватимуть на кордоні з Білоруссю у посиленому режимі.

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