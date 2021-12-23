Кордон Литви та Білорусі: військові перебувають у стані підвищеної готовності перед святами

У МВС Литви попереджають, що білоруський режим перевіряє пильність. Тому у святкові дні прикордонні служби Литви працюватимуть на кордоні з Білоруссю у посиленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

"Під час святкового сезону офіцери будуть у режимі підвищеної готовності, а кордон охоронятиметься у посиленому режимі", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Литви Кястутіс Ланчинскас.

За його словами, потрібно бути готовими до всіх сценаріїв спроб незаконного перетину кордону. Проте він також наголосив, що ситуація на литовсько-білоруському кордоні залишається стабільною.

"Але очевидно, що білоруський режим перевіряє пильність та готовність офіцерів", - зазначив політик.

Він також стверджує, що зміна характеру жорстоких нападів на польському кордоні викликає занепокоєння. Заступник міністра зазначив, що мігрантів навчають білоруські спецслужби.