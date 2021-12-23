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Кордон Литви та Білорусі: військові перебувають у стані підвищеної готовності перед святами

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Литва, Четвер 23 грудня 2021 10:28
Кордон Литви та Білорусі: військові перебувають у стані підвищеної готовності перед святами Фото: литовські прикордонники працюватимуть у посиленому режимі у святкові дні (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У МВС Литви попереджають, що білоруський режим перевіряє пильність. Тому у святкові дні прикордонні служби Литви працюватимуть на кордоні з Білоруссю у посиленому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

"Під час святкового сезону офіцери будуть у режимі підвищеної готовності, а кордон охоронятиметься у посиленому режимі", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Литви Кястутіс Ланчинскас.

За його словами, потрібно бути готовими до всіх сценаріїв спроб незаконного перетину кордону. Проте він також наголосив, що ситуація на литовсько-білоруському кордоні залишається стабільною.

"Але очевидно, що білоруський режим перевіряє пильність та готовність офіцерів", - зазначив політик.

Він також стверджує, що зміна характеру жорстоких нападів на польському кордоні викликає занепокоєння. Заступник міністра зазначив, що мігрантів навчають білоруські спецслужби.

Нагадаємо, сейм Литви проголосував за урядову пропозицію продовжити режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю, запроваджений через загрозу масового нелегального перетину кордону. Режим НП діятиме до 24 січня 2022 року.

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