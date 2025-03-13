Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит

Что говорят россияне о "прорыве границы" в Сумской области

В последние недели российская армия усилила свое наступление в Курской области, пытаясь вытеснить украинские войска с Курщины, которые находятся там с момента операции, начатой в августе 2024 года.

В рамках этого противник продолжает совершать рейды вдоль международной границы между Сумской и Курской областями. В частности, агрессор отправляет своих штурмовиков небольшими группами в направлении села Новенькое (Сумская область), которое находится в приграничье, там враг осуществляет попытки закрепиться.

Как на днях заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, сейчас подразделения российских войск на территории области отсутствуют, а единичные группы уничтожаются. Враг ведет интенсивные обстрелы Сумщины, все чаще применяя дроны.

"На сегодня на территорию области не зашло ни одно подразделение россиян. Попытки врага зайти на Сумщину отдельными группами есть, однако благодаря нашим Вооруженным силам, силам обороны, с использованием средств авиационного, ракетного поражения эти группы уничтожаются", - рассказывал Артюх.

Российский диктатор Владимир Путин, который вчера впервые посетил Курскую область за время семимесячной операции ВСУ, приказал своим террористическим войскам "в кратчайшие сроки" вытеснить украинские силы из Курской области и "подумать" о создании так называемой "зоны безопасности" вдоль российской границы Курской области.

В свою очередь начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что "на отдельных направлениях армия России" якобы вышла из курского приграничья, якобы "перешла госграницу и вошла в Сумскую область".

Карта: территория украинского плацдарма на Курщине в последнее время сократилась (deepstatemap)

Что происходит: объяснение Госпогранслужбы

Как отмечают в ГПСУ, ситуация в пределах Сумской области по отрезку, где Силы обороны Украины ведут свою операцию в Курской области, кардинально не изменилась.

"Фактически по левому флангу, если смотреть на эту территорию, враг по-прежнему пытается там, накапливаясь, перейти нашу границу, закрепиться. Речь идет о направлении населенного пункта Новенькое", - рассказал в комментарии РБК-Украина спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, целью противника скорее всего является окружение украинских войск в Курской области или же перерезание логистических путей. Однако закрепиться у врага не удается, поскольку отрезок границы в направлении Новенького не позволяет врагу использовать технику, которая бы могла прорвать украинскую границу.

"Поэтому они (россияне - ред.) прибегли к тактике применения малых штурмовых групп. Это фактически по несколько человек, иногда группа может максимум достигать 5 военнослужащих с задачей перебежать нашу границу, максимально перейти нашу границу, закрепиться, накапливаться и расширить зону боевых действий", - говорит Демченко.

Он подчеркнул, что украинские воины противостоят оккупантам, не давая им возможности закрепиться.

"Фактически эта территория такая kill-зона. Москали забегают и умирают, потому что по ним ведется огонь. И достичь своей цели враг не может. Это уже неоднократно по левому флангу противник пытается осуществить такие действия", - отметил Демченко.

Он напомнил, что еще когда украинский плацдарм на территории Курщины был шире, ориентировочно недели 3 назад была попытка войск РФ прорвать границу по направлению населенного пункта Журавка. Тогда враг даже использовал колонны техники, которые двигались к нашей границе. Но они были уничтожены.

Фото: населенные пункты Журавка и Новенькое (Сумская область), куда пытается прорваться враг (deepstatemap)

Спикер ГПСУ также опроверг вчерашние российские заявления о том, что их войскам якобы удалось перейти украинскую границу на Сумщине.

"Фактически прорыва границы, как это может интерпретировать в РФ любой, на данный момент нет. То, что отдельные военнослужащие пересекли границу, пытаясь закрепиться на нашей территории, а потом умерли, - это не прорыв границы. Потому что фактически всю линию госграницы с Россией можно считать линией фронта. И враг может в любом месте может пытаться прорваться, применять какие-то группы, в том числе ДРГ", - подытожил Демченко.