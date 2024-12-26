В нескольких регионах Украины объявили "желтый уровень" опасности из-за тумана
Сразу в нескольких регионах Украины сегодня, 26 декабря ожидается густой туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Утром и в первой половине дня 27 декабря в северных регионах, Киеве и Киевской области, а также в Карпатах ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров", - сообщили спасатели.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за ухудшения погодных условий объявлен I уровень опасности, который еще называют "желтый".
"Погодные условия могут вызвать осложнения движения транспорта, поэтому призываем водителей и пешеходов быть максимально внимательными и осторожными", - добавили в ГСЧС.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какую погоду прогнозировали синоптики на сегодня, 26 декабря.
Заметим, что во время тумана водителям следует придерживаться основных правил безопасности во время движения. Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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