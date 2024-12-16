В нескольких районах Киева обнаружили продажу "нелегальной" рыбы: что известно

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В каких районах Киева обнаружили незаконную продажу рыбы

Факты незаконного сбыта рыбных ресурсов - без надлежащих документов, подтверждающих законность их приобретения - обнаружили государственные инспекторы Столичного округа совместно с работниками водной полиции.

Согласно информации ГЭИ, незаконную продажу рыбы обнаружили:

в Днепровском районе

в Деснянском районе

в Дарницком районе

"Указанное является нарушением порядка приобретения и сбыта объектов животного мира", - объяснили в экологической инспекции.

Инспекторы ГЭИ и правоохранители зафиксировали нарушения (фото: facebook.com/SEI.CD)

Отмечается, что своими действиями граждане нарушили требования:

статьи 7 закона Украины "О животном мире" - "Право частной собственности на объекты животного мира"

статьи 63 закона Украины "О животном мире" - "Ответственность за нарушение законодательства в области охраны, использования и воспроизводства животного мира"

Какую рыбу продавали нарушители и как их могут наказать

В Государственной экологической инспекции рассказали, что в целом специалисты изъяли 1417 кг рыбы разных видов:

карп

карась

толстолоб

судак

щука

окунь

Исходя из вышеизложенных фактов, государственные инспекторы составили четыре протокола об административном правонарушении - по части первой статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

На недобросовестных продавцов составили протоколы об административном правонарушении (фото: facebook.com/SEI.CD)

Речь идет о нарушении порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира, которое влечет за собой наложение штрафа от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой).

Следовательно, речь идет о штрафе в сумме от 510 до 1700 гривен.

"ГЭИ Столичного округа готовит материалы по составленным протоколам для направления в суд", - подытожили в пресс-службе экологической инспекции.

Пост ГЭИ Столичного округа (скриншот: facebook.com/SEI.CD)