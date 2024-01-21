RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ряде городов Кировоградской области взрывы. В части Украины раздается тревога

Фото: в ряде городов Кировоградской области взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кропивницком и Александрии Кировоградской области прогремели взрывы 21 января. В шести областях Украины объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные собственного корреспондента, suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, карту тревог и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Кропивнницком

Взрывы прогремели в Кропивницком.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media. Чуть позже издание сообщило еще об одном взрыве, раздавшемся в городе.

Взрывы в Александрии

По данным журналиста РБК-Украина, взрывы слышали и в городе Александрия Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям региона с просьбой.

"Друзья! Тревогу не игнорируем!" - написал он в Telegram.

Тревога в шести областях Украины

На данный момент тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения!" - предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Взрывы в Крыму

Как сообщалось, неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КропивницкийвибухиКропивницкая область