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Число жертв вражеской атаки по Умани возросло

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Умань, Пятница 28 апреля 2023 16:41
Число жертв вражеской атаки по Умани возросло Фото: количество жертв вражеской атаки по Умани выросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

Число жертв из-за российского ракетного удара в Умани Черкасской области снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

"Умань: в результате ракетной атаки армии РФ по девятиэтажке погибли 19 человек, еще 18 ранены, 9 из них находятся в больнице", - сообщили правоохранители.

По их данным, оперативно-розыскные работы продолжаются. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Обновлено в 17:00

"Количество жертв российского удара увеличивается... из-под завалов достали еще одно тело. По состоянию на 17:00 имеем 20 погибших", - сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины

Фото: количество жертв вражеской атаки по Умани выросло (t.me/mvs_ukraine)

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

В настоящее время ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.

Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В городе объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

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