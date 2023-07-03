Число жертв удара по Краматорску выросло: после ранения умерла украинская писательница

В больнице Днепра скончалась писательница Виктория Амелина, которая получила ранения в Краматорске во время российского ракетного удара 27 июня по кафе в центре города. Таким образом количество жертв вражеской атаки увеличилось до 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PEN Ukraine .

Амелина находилась в больнице Мечникова с тяжелыми ранениями. К сожалению, раны оказались несовместимыми с жизнью.

В PEN-клуб Украины сообщили, что женщина умерла 1 июля. В заявлении также уточняется, что они распространяют скорбную весть лишь когда о ней узнали все родные Амелиной, и с их согласия.

"В ближайшее время семья сообщит время и место прощания с Викторией в Киеве и Львове", - говорится в публикации.

Справка

Виктория Амелина родилась 1 января 1986 года во Львове. Она писательница и документатор российских военных преступлений в правозащитной организации Truth Hounds.

Женщина работала на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины. В 2021 году она стала лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. Амелина основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

В Краматорске 27 июня Виктория находилась в ресторане вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей в момент попадания в заведение российской ракеты.

Виктория Амелина (фото: facebook.com)

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, российские оккупанты 27 июня вечером ударили ракетой по кафе в Краматорске, где находилось большое количество людей. Также они обстреляли частный сектор села Беленькое.

После окончания разбора завалов и прекращения спасательно-аварийных работ после вражеской атаки в полиции и ГСЧС сообщили о 12 погибших и 65 раненых в результате удара оккупантов. Сейчас стало известно уже о 13-й жертве.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такой теракт, подчеркнул, что РФ заслуживает только поражения и трибунала.