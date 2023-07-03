ua ru
Пн, 03 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кількість жертв удару по Краматорську зросла: після поранення померла українська письменниця

Новость на русском →
Понеділок 03 липня 2023 02:15
Кількість жертв удару по Краматорську зросла: після поранення померла українська письменниця Фото: Вікторія Амеліна, українська письменниця (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна, яка зазнала поранень у Краматорську під час російського ракетного удару 27 червня по кафе в центрі міста. Таким чином, кількість жертв ворожої атаки збільшилася до 13 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PEN Ukraine.

Амеліна перебувала у лікарні Мечникова з тяжкими пораненнями. На жаль, рани виявилися несумісними із життям.

У PEN-клубі України повідомили, що жінка померла 1 липня. У заяві також уточнюється, що вони поширюють скорботну звістку лише коли про неї довідалися всі рідні Амеліної, та за їхньою згодою.

"Найближчим часом сім'я повідомить час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові", - йдеться у публікації.

Довідка

Вікторія Амеліна народилася 1 січня 1986 року у Львові. Вона письменниця та документаторка російських воєнних злочинів у правозахисній організації Truth Hounds.

Жінка працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. 2021 року вона стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженевського. Амеліна започаткувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, який проходив у селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.

У Краматорську 27 червня Вікторія перебувала в ресторані разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників у момент потрапляння до закладу російської ракети.

Кількість жертв удару по Краматорську зросла: після поранення померла українська письменниця

Вікторія Амеліна (фото: facebook.com)

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, російські окупанти 27 червня ввечері вдарили ракетою по кафе в Краматорську, де знаходилася велика кількість людей. Також вони обстріляли приватний сектор села Біленьке.

Після закінчення розбору завалів та припинення рятувально-аварійних робіт після ворожої атаки в поліції та ДСНС повідомили про 12 загиблих та 65 поранених внаслідок удару окупантів. Наразі стало відомо вже про 13-ту жертву.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на такий теракт, підкреслив, що РФ заслуговує лише на поразку та трибунал.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ ракетный удар
NEWS
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
Росія вдруге за добу змінила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Який залп "Калібрів"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни