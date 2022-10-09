RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье снова возросло

Фото: количество жертв удара по Запорожью снова возросло (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Число погибших в результате российского удара по Запорожью, произошедшего ночью 9 октября, вновь возросло. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это число может возрасти. Разбор завалов продолжается", - сказал глава государства.

Он добавил, что более 70 человек получили ранения, в том числе 11 детей. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

"Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня ночью российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего обрушился один из подъездов. Первоначально было известно о как минимум 12 пострадавших в результате удара.

Также РБК-Украина публиковало фото и видео с места ракетного удара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожьеракетный ударВойна России против УкраиныВладимир Зеленский