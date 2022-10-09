Число жертв удара по многоэтажке в Запорожье снова возросло

Число погибших в результате российского удара по Запорожью, произошедшего ночью 9 октября, вновь возросло. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .
"Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли по меньшей мере 14 человек. К сожалению, это число может возрасти. Разбор завалов продолжается", - сказал глава государства.
Он добавил, что более 70 человек получили ранения, в том числе 11 детей. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, сегодня ночью российская ракета попала в многоэтажку в Запорожье, в результате чего обрушился один из подъездов. Первоначально было известно о как минимум 12 пострадавших в результате удара.
Также РБК-Украина публиковало фото и видео с места ракетного удара.
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