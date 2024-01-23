RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв и раненых в Харькове возросло

Фото: число жертв и раненых после обстрела Харькова 23 января возросло (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Количество погибших из-за ракетного удара по Харькову возлосло с 2 до 3 людей. Кроме того, увеличилось и число раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Количество погибших в результате ударов оккупантов возросло до четырех человек", - рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

Кроме того, выросло и количество раненых.

"Количество раненых в Харькове возросло до 42 человек. Среди них четверо детей, их состояние средней тяжести", - добавил глава ОВА.

 Последствия обстрела Харькова 23 января (t.me/synegubov)

Трое, а не 4 погибших

Позже Синегубов уточнил, что данные о четвертом погибшем не подтвердились.

"По состоянию на данный момент в результате ударов по Харькову трое погибших", - констатировал он.

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Сначала сообщалось о 38 раненых и двух погибших.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон.

"В 20 домах вынуждены были отключить отопление. В 14 отключено электричество, в 12 газоснабжение", - добавил он, отметив, что людям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе разворачиваются три пункта обогрева.

На местах прилетов работают все соответствующие службы.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков