Количество жертв ночного удара по Днепру увеличилось

Тело второго погибшего сегодня днем только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского "Искандера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

К настоящему времени вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП.

Ранее также сообщалось, что число пострадавших в результате ракетного удара российских оккупантов по Днепру возросло до 5 человек. Подтверждена также гибель одного человека. Вражеская ракета "Искандер" уничтожила в Днепре транспортное предприятие. Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

Ранее также сообщалось, что из-за пожара на АТП могут быть задержки на маршрутах 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.

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